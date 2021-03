La Gazzetta dello Sport pone l'accento sul giovane Kalulu. Pioli - si legge - si è ritrovato in rosa un jolly buono per tutte le esigenze. Nonostante non avesse mai giocato in prima squadra al Lione, il francese in questa prima stagione da milanista ha fatto di tutto, muovendosi anche da centrale, con risultati più che discreti.