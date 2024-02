Milan, Kalulu torna a disposizione 119 giorni dopo l'infortunio

vedi letture

Pierre Kalulu torna tra i convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera a San Siro contro l'Atalanta: il difensore francese è di nuovo a disposizione 119 giorni dopo il grave infortunio subito in Napoli-Milan dello scorso 29 ottobre. L'ex Lione si procurò una lesione del tendine retto femorale sinistro e pochi giorni dopo fu anche operato. Ora per fortuna il peggio è alle spalle e i rossoneri ritrovano un elemento importante della rosa milanista che può giocare sia da centrale di difesa che da terzino.

Queste le probabili formazioni di Milan-Atalanta, sfida in programma questa sera a San Siro alle 20.45:

MILAN: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ATALANTA: (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere.