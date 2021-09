Milan, Kjaer e Ibra stanno meglio e puntano l'Atletico

Con i rientri di Calabria e Giroud, l’infermeria del Milan sorride anche in vista dell’Atletico Madrid. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che spiega che anche Kjaer e Ibrahimovic stanno meglio e potrebbero essere convocati per la partita di Champions contro i colchoneros, in programma martedì sera a San Siro. Ci sarà anche Florenzi, che non prenderà parte alla sfida con lo Spazia per un problemino al ginocchio. Niente di grave: l’esterno rossonero sta cercando di ritrovare la migliore condizione possibile.