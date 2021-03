Milan, Kjaer out anche con la Lazio: tornerà col Benevento

Simon Kjaer, uno dei pilastri del Milan di Pioli, p fuori dal 3 dicembre, quando alzò bandiera bianca nel corso del match contro il Celtic. Il difensore danese sta meglio, ma non è ancora pronto. Non a caso, ieri Pioli ha spiegato che difficilmente recupererà in tempo per mercoledì, quando i rossoneri chiuderanno l’anno a San Siro contro la Lazio. Come riporta Tuttosport, Kjaer tornerà il 3 gennaio per la sfida col Benevento.