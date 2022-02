Milan, l'accordo con Wefox porterà tra i 6 e gli 8 milioni all’anno nelle casse rossonere

Come anticipato da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra notizia), il Milan è vicino a chiudere un accordo con Wefox, società di assicurazione tedesca, che dalla prossima stagione occuperà lo spazio sotto il numero dei giocatori della prima squadra rossonera. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, questa sponsorizzazione porterà nelle casse del club di via Aldo Rossi tra i 6 e gli 8 milioni di euro all'anno.