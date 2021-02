Milan, l'amarezza di Pioli: "Settimana non positiva, dobbiamo tornare ad alzare il livello"

Dopo il 3-0 contro l'Inter, Stefano Pioli si è presentato ai microfoni dei giornalisti piuttosto amareggiato: "L’Inter ci ha colpito nel momento migliore. L’umore è quello che è, ci tenevamo per noi e per la classifica. È stata una settimana non positiva. C’è il rimpianto di non aver pareggiato quando abbiamo avuto l’occasione. Non dobbiamo però perdere la positività, sarà una lezione utile per il futuro. Ci riprenderemo, ma bisogna tornare ad alzare il livello" le parole del tecnico milanista riportate questa mattina dal Corriere della Sera.