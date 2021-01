Milan, l'aspetto di Mandzukic su FIFA 21 lascia piuttosto perplessi

L'ufficialità di Mario Mandzukic al Milan ha sicuramente riempito d'entusiasmo il mondo rossonero, tifosi in primis. La gioia data da un colpo di mercato del genere, oltre all'ovvio lato sportivo, genera fervore anche dal punto di vista videoludico. Il connubbio tifoso ed appassionato di videogame è spesso una certezza, tant'è che il Milan, all'inizio di questa stagione, ha siglato un'importante partnership con EA SPORTS e FIFA 21. Nonostante l'accordo con il colosso canadese è però evidente come i giocatori rossoneri non abbiano ricevuto nessun trattamento di riguardo all'interno dell'ultima versione del calcistico più famoso e venduto al mondo. Basti vedere l'aspetto di Mario Mandzukic, aggiunto alla rosa di mister Pioli con l'ultimo "aggiornamento rose" del 22 gennaio 2021. In basso potete vedere come la controparte digitale del gigante croato non somigli neanche lontanamente a quella reale, come del resto gran parte della rosa del Milan. Sicuramente in un futuro abbastanza prossimo (si spera, anche chi scrive è un appassionato) il tutto verrà risolto, ma fa storcere il naso come una squadra storica come il Milan, per di più anche partner, riceva questo trattamento dallo sviluppatore di Vancouver.