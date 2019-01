Milan, l'avventura di Higuain in rossonero si chiude con 8 gol segnati

E' arrivata al capolinea l'esperienza in rossonero di Gonzalo Higuain, a distanza di neanche sei mesi dal suo arrivo al Milan. In questa prima metà di campionato, giocata con la maglia milanista, l'attaccante argentino ha messo a segno otto reti, sei in Serie A e due in Europa League. Questo il resoconto delle marcature messe a segno da Higuain.

Serie A: Cagliari, Atalanta, Chievo (doppietta), Sampdoria, Spal

Europa League: Dudelange, Olympiacos