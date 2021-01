Milan, l'avventura rossonera di Conti ai titoli di coda: il terzino verso il Parma dopo sole 50 presenze in tre anni e mezzo

L'avventura di Andrea Conti in rossonero è ormai ai titoli di coda. Il terzino oggi sarà a Cagliari con la squadra, ma già dalla giornata di domani è attesa la chiusura che lo porterà al Parma in prestito con obbligo di riscatto. Arrivato al Milan nell'estate del 2017 l'esperienza col Diavolo purtroppo non è stata positiva: Conti non è mai riuscito a replicare quanto di buono aveva fatto vedere con addosso la maglia dell'Atalanta. Il terzino è stato bersagliato da diversi infortuni al ginocchio, problemi piuttosto seri che ne hanno limitato l'utilizzo. Il classe '94 infatti è sceso in campo con il Milan 50 volte, non trovando mai il gol e con solo 5 assist all'attivo. Ora è pronto ripartire al Parma insieme al tecnico D'Aversa, allenatore con cui si era trovato molto bene ai tempi del Lanciano.