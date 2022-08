Milan, l'ultimo nome per il centrocampo è Berge. I suoi numeri con lo Sheffield

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Sky nella serata di lunedì, l'ultimo nome uscito per il centrocampo del Milan è quello del norvegese Sander Berge, classe '98 in forza allo Sheffield United. Questi sono i numeri del centrocampista nelle sue ultime tre stagioni in Inghilterra. Berge ha collezionato 66 partite e segnato 8 reti, condite da 6 assist. All'inizio di questa stagione, in Championship, il norvegese ha giocato 4 gare in cui è già andato a segno in due occasioni.