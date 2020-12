Milan, l'undici dei più schierati in stagione: nessun centravanti presente

Qual è la formazione rossonera dei giocatori più utilizzati in questa prima parte di stagione? Stefano Pioli ha sfruttato bene le risorse a disposizione, costringendo agli straordinari solo alcuni dei suoi elementi, come Theo Hernandez, il calciatore maggiormente schierato fin qui insieme a Donnarumma, 1830' per entrambi. Al terzo posto c'è invece Hakan Calhanoglu con 1637'.

Andiamo a costruire l'undici dei rossoneri più impiegati:

Donnarumma (1830'); Calabria (1609'), Kjaer (1463'), Romagnoli (1240'), Theo Hernandez (1830'); Kessie (1619'), Bennacer ( 1173'), Tonali (1065'); Castillejo (969'), Calhanoglu (1637'), Saelemaekers (1121').

Come si può notare, non è presente nessuno dei vari centravanti che si sono alternati in questo finale di 2020, a dimostrazione dei problemi attraversati nel ruolo. Rebic e Leao hanno accumulato 870' e 864' a testa, mentre Ibrahimovic è fermo a quota 792'.