Milan, la CNN celebra Ibrahimovic: "È come Tom Brady e Serena Williams"

La notizia che Zlatan Ibrahimovic ha segnato più di 500 gol in carriera con le maglie di club, ha fatto il giro del mondo. Anche la CNN infatti, ha esaltato e celebrato l’attaccante svedese del Milan: “È come Tom Brady e Serena Williams”. L’emittente televisiva statunitense sottolinea il fatto che alla sua età (a ottobre saranno 40 anni), Ibrahimovic faccia ancora la differenza in campo e sta aiutando la squadra addirittura a lottare per lo scudetto.