Milan, la gara in Scozia potrebbe essere stata decisiva per i contagi

Dopo Duarte, Ibrahimovic (entrambi guariti) e Gabbia, anche Donnarumma e Hauge sono risultati positivi al Coronavirus. I due giocatori staranno in quarantena a casa mentre per il resto della squadra basterà il classico sistema di autoisolamento, con percorso lavoro-casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dove sia nato il problema nessuno ovviamente può stabilirlo con certezza (il club ha sempre rispettato il protocollo, ma il Coronavirus è imprevedibile), anche se c’è chi dice che la partita in Scozia potrebbe essere stata decisiva per i contagi.