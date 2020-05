Milan, La Gazzetta dello Sport: "Accuse e smentite: tre mesi senza pace"

Le voci su Rangnick al Milan, rafforzate dalle parole dello stesso manager tedesco, continuano a circolare ormai da parecchio tempo. Non a caso, La Gazzetta dello Sport titola: "Accuse e smentite: tre mesi senza pace". Per Gazidis è la sintesi perfetta del futuro allenatore milanista, di opposto avviso - osserva la rosea - i dirigenti dell’area sportiva rossonera. Per Boban, Maldini e Massara, Rangnick non è l’uomo giusto per la rinascita del Milan. La differenza di opinioni è diventata spesso occasione di confronto pubblico ed è costata il posto a Zvone.