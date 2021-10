Milan, la lista completa dei convocati in nazionale e dei relativi impegni

Anche la seconda pausa stagionale per gli impegni delle Nazionali vedrà in attività diversi giocatori del Milan: saranno ben 13 i rossoneri coinvolti tra Nazionali maggiori, Under 21 e Under 20. Una finestra importante e non solo per le Qualificazioni a Qatar 2022 e all'Europeo Under 21 del 2023: spiccano, infatti, le Finali della UEFA Nations League 2021 che si giocheranno in Italia tra San Siro e l'Allianz Stadium di Torino.

Proprio quest'ultimo stadio giovedì 7 sarà il palcoscenico di un Derby in casa rossonera: il Belgio di Alexis Saelemaekers e la Francia di Mike Maignan e Theo Hernández si sfideranno per un posto nella Finale di domenica a Milano, contro la vincente di Italia-Spagna, una sfida che potrebbe vedere in campo anche Calabria. Nella corsa a Qatar 2022, invece, da segnalare il ritorno di Fikayo Tomori nell'Inghilterra e la prima chiamata con la nazionale maggiore di Rafael Leão nel Portogallo, il tutto in una finestra che potrebbe già vedere le prime squadre ottenere la certezza di un posto al Mondiale del prossimo anno.

Davide Calabria: Italia

6 ottobre 2021: Italia-Spagna, Milano (Italia) - 2021 UEFA Nations League Finals, Semifinale

10 ottobre 2021: Italia-Belgio/Francia, Torino o Milano (Italia) - 2021 UEFA Nations League Finals, Finale 3° o 1° posto

Mike Maignan e Theo Hernández: Francia

7 ottobre 2021: Belgio-Francia, Torino (Italia) - 2021 UEFA Nations League Finals, Semifinale

10 ottobre 2021: Italia/Spagna-Francia, Torino o Milano (Italia) - 2021 UEFA Nations League Finals, Finale 3° o 1° posto

Alexis Saelemaekers: Belgio

7 ottobre 2021: Belgio-Francia, Torino (Italia) - 2021 UEFA Nations League Finals, Semifinale

10 ottobre 2021: Italia/Spagna-Belgio, Torino o Milano (Italia) - 2021 UEFA Nations League Finals, Finale 3° o 1° posto

Simon Kjær: Danimarca

9 ottobre 2021: Moldavia-Danimarca, Chișinău (Moldavia) - Qualificazioni Mondiale 2022

12 ottobre 2021: Danimarca-Austria, Copenhagen (Danimarca) - Qualificazioni Mondiale 2022

Fikayo Tomori: Inghilterra

9 ottobre 2021: Andorra-Inghilterra, Andorra la Vella (Andorra) - Qualificazioni Mondiale 2022

12 ottobre 2021: Inghilterra-Ungheria, Londra (Inghilterra) - Qualificazioni Mondiale 2022

Rafael Leão: Portogallo

9 ottobre 2021: Portogallo-Qatar, Faro (Portogallo) - Amichevole

12 ottobre 2021: Portogallo-Lussemburgo, Faro (Portogallo) - Qualificazioni Mondiale 2022

Ismaël Bennacer: Algeria

8 ottobre 2021: Algeria-Niger, Blida (Algeria) - Qualificazioni Mondiali 2022

12 ottobre 2021: Niger-Algeria, Niamey (Niger) - Qualificazioni Mondiali 2022

Franck Kessie: Costa d'Avorio

8 ottobre 2021: Malawi-Costa d'Avorio, Johannesburg (Sudafrica) - Qualificazioni Mondiale 2022

11 ottobre 2021: Costa d'Avorio-Malawi, Marrakech (Marocco) - Qualificazioni Mondiale 2022

Fodé Ballo-Touré: Senegal

9 ottobre 2021: Senegal-Namibia, Thiès (Senegal) - Qualificazioni Mondiale 2022

12 ottobre 2021: Namibia-Senegal, Johannesburg (Sudafrica) - Qualificazioni Mondiale 2022

Pierre Kalulu: Francia U21

9 ottobre 2021: Francia-Ucraina, Brest (Francia) - Qualificazioni Euro 2023-U21

12 ottobre 2021: Serbia-Francia, Belgrado (Serbia) - Qualificazioni Euro 2023-U21

Sandro Tonali: Italia U21

8 ottobre 2021: Bosnia-Italia, Zenica (Bosnia) - Qualificazioni Euro 2023-U21

12 ottobre 2021: Italia-Svezia, Monza (Italia) - Qualificazioni Euro 2023-U21

Daniel Maldini: Italia U20

7 ottobre 2021: Inghilterra-Italia, Chesterfield (Inghilterra) - Torneo 8 Nazioni

12 ottobre 2021: Italia-Portogallo, Frosinone (Italia) - Torneo 8 Nazioni