Milan, la miglior parata della stagione 19/20: al via le semifinali

Su quattro interventi, tre sono suoi. C'è molto Gigio Donnarumma - va da sé, essendo il portiere titolare - nello speciale torneo che assegna il premio della miglior parata rossonera del 2019/20; ma c'è anche Mária Korenčiová. Dopo aver superato il primo scoglio, in Semifinale il gioco e le scelte si fanno più difficili. Quattro "miracoli" che hanno evitato un gol, quindi salvato il risultato, in Serie A e in Coppa Italia, in casa e in trasferta. Talento, istinto, riflessi: gesti tecnici di vario tipo, sta ai voti dei nostri tifosi - attraverso i canali social ufficiali del Club - decidere i più belli da mandare in Finale.

Ecco il tabellone completo:

Donnarumma su Lasagna in Udinese-Milan 1-0 (Serie A) vs Donnarumma su Ronaldo in Juventus-Milan 0-0 (Coppa Italia)

Donnarumma su Dybala in Juventus-Milan 1-0 (Serie A) vs Korenčiová in Milan-Inter 2-1 (Serie A Femminile)