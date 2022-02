Milan, la missione di Pioli: vincere a Salerno per mettere pressione all'Inter

Il Milan per questa 26esima giornata di Serie A giocherà in anticipo al sabato sera. La quadra di Stefano Pioli è infatti attesa dalla trasferta di Salerno in casa dell’ultima in classifica, la Salernitana. Nonostante l’abissale differenza che c’è in termini di punti, i rossoneri non devono abbassare la guardia, perché sia la qualificazione alla prossima Champions League, che eventualmente lo scudetto, passano dai confronti con le così dette ‘piccole’. Questa volta il Diavolo avrà un piccolo vantaggio rispetto ai cugini dell’Inter: ossia giocare prima.

LA MISSIONE DI PIOLI

L’obiettivo del tecnico emiliano è quello di vincere con la Salernitana per allungare momentaneamente a +4 sull’Inter, impegnata domenica alle 18.00 contro il Sassuolo. Se la cosa riuscisse, i rossoneri scaricherebbero un bel po’ di pressione sulla squadra allenata da Simone Inzaghi, che avendo giocato ieri in Champions contro il Liverpool, potrebbe risentirne a livello di lucidità. Ogni dettaglio può fare la differenza in questa volata finale e nulla deve essere lasciato al caso.

IL MATCH

La Salernitana arriverà alla sfida contro il Milan con un nuovo allenatore. A Fabrizio Castori e Stefano Colantuono, ora è succeduto Davide Nicola, che farà il suo debutto sulla panchina dei granata. Ad arbitrare l’incontro ci sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, mentre al VAR troveremo Alessandro Di Paolo.