Milan, la multa Uefa non verrà condivisa con Fininvest

Nel corso dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi, Berlusconi e Gordon Singer hanno parlato di tante cose. I due, con ogni probabilità, hanno condiviso pensieri e scambiato idee sulle strategie future. Nella condivisione, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, non rientra la multa di 12 milioni inflitta dalla UEFA al club. Ellott, infatti, ha certamente la forza per chiudere la questione in autonomia e al momento di subentrare nella proprietà rossonera era a conoscenza della situazione debitoria. L’argomento non sembra per nulla appropriato a un colloquio che si immagina svolto in grandissima armonia.