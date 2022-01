Milan, la percentuale di sconfitte aumenta con l'assenza di Tomori

L'infortunio subito da Tomori costringerà Pioli a farne a meno - secondo le prime stime - per circa un mese. Secondo quanto riportato da Opta, noto portale statistico sul calcio, "a partire dal primo match di Fikayo Tomori con i rossoneri (26 gennaio 2021), il Milan ha perso il 24% delle partite con il difensore inglese in campo in tutte le competizioni (11/45); senza l'inglese, la % di sconfitte sale al 43% (3/7)".

43% - A partire dal primo match di Fikayo #Tomori con i rossoneri (26 gennaio 2021), il Milan ha perso il 24% delle partite con il difensore inglese in campo in tutte le competizioni (11/45), senza di lui la % di sconfitte sale al 43% (3/7). Mancanza. pic.twitter.com/YtK2X6KUxA — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 14, 2022