Milan, la politica rossonera è di non andare oltre i 4 mln di ingaggio: Gigio e Ibra le uniche eccezioni

Negli ultimi anni, il Milan ha cercato di abbassare il monte ingaggi e la politica in via Aldo Rossi è quella di non andare oltre i 4 milioni di euro netti a stagione: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le uniche eccezioni sono Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, ai quali può essere offerta una cifra maggiore.