Milan, la prima maglia 2026-2027 sarà ispirata a quella della stagione 1998-1999

Mancano ancora diversi mesi alla fine della stagione 2025-2026, ma in rete iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulle prima maglia del Milan per il prossimo anno: secondo quanto riferisce il portale footyheadlines.com, la nuova divisa rossonera avrà le strisce larghe rosso e nere e sarà ispirata alla maglia indossata nella stagione 1998-1999.

Ecco la foto pubblicata da footyheadlines.com: