Milan, la sconfitta alla prima giornata in Serie A mancava dal 2015/16 contro la Fiorentina

Il Milan è tornato a perdere alla prima giornata di Serie A, questo pomeriggio contro l'Udinese. I rossoneri non perdevano la prima gara di campionato dalla stagione 2015/16. In quell'occasione, la formazione milanista dell'esordiente Mihajlovic venne battuto dalla Fiorentina all'Artemio Franchi. Anche nella scorsa stagione il Milan perse la prima partita di campionato ma in quell'occasione si trattava della seconda giornata di Serie A, in quanto la prima era stata posticipata per la tragedia del Ponte Morandi.