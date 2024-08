Milan, la terza maglia per la stagione 24-25 sarà svelata giovedì 22 agosto

L'attesa sta per finire! Il nuovo Third kit PUMA x AC Milan per la stagione 2024/25 sarà finalmente svelato giovedì 22 agosto, pronto a fare il suo debutto in campo durante la partita in trasferta contro il Parma, nella seconda giornata di campionato.

La nuova maglia Third è già disponibile da oggi in pre-order esclusivamente sul nostro Store Online ufficiale.

Fino al lancio ufficiale, preordinando la maglia - accedendo con il proprio account MyMilan - sarà possibile partecipare al concorso per vincere la Front Row Experience di Club 1899 per due persone: l'esperienza più esclusiva di San Siro con sedute a bordo campo, hospitality glamour e servizio d'eccellenza in occasione di un match della stagione appena iniziata. In palio anche maglie ufficiali autografate dai giocatori del Milan.