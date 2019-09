Milan, l’attacco fatica: ora serve la svolta

Fin qui, il reparto offensivo del Milan non ha funzionato. Appena tre gol (due su rigore) in cinque giornate di campionato, secondo peggior attacco della Serie A alla pari di Verona e Samp (solo l’Udinese ha fatto peggio con due reti). La gara col Torino, però, lascia ben sperare. A differenza delle altre partite, infatti, il Milan ha creato tante occasioni. Ma gli errori sotto-porta (e i miracoli di Sirigu) sono costi carissimo. Come evidenzia Tuttosport, occorre una scossa per ripartire. Contro la Fiorentina, Giampaolo sembra intenzionato a confermare il tridente schierato a Torino.