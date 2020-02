Saltato l’affare Robinson col Wigan, nella serata di ieri il Milan ha ufficializzato Diego Laxalt. Il terzino uruguaiano torna dal Torino, dove in estate si era trasferito in prestito con diritto di riscatto, dopo aver collezionato 18 presenze in questa prima metà di stagione: 16 in Serie A, trovando anche un assist, e 2 in Coppa Italia.