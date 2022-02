Milan-Lazio, Giroud e Sarri si ritrovano dopo aver vinto insieme al Chelsea

Il Milan continua ad assaporare la sbornia post Derby e si avvicina alla gara di Coppa Italia contro la Lazio. Inutile sottolineare come l’obiettivo sia quello di proseguire il momento positivo dando continuità al risultato della stracittadina, facendo la propria parte nella doppia sfida incrociata tra Milano e Roma. I ragazzi di Pioli sono attesi dalla Lazio, e la tentazione di lasciarsi andare a scelte di turnover è oggettivamente molto forte. In alternativa si potrebbe pensare ad una conferma per larga parte della squadra anti Inter, con la certezza di poter contare su Giroud davanti vista l’indisponibilità persistente di Ibra e Rebic. Proprio il francese è pronto a ritrovare Sarri, tecnico con cui conquistò una Europa League da protagonista ai tempi del Chelsea.