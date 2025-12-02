Milan-Lazio, il designatore Rocchi: "Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa"

Oggi alle 13:28News
di Enrico Ferrazzi

In attesa di ascoltare l'intera analisi di Gianluca Rocchi e l'audio integrale tra il VAR e l’arbitro Collu, il profilo su X di DAZN riporta un'anticipazione delle parole del designatore arbitrale sull'episodio del rigore non concesso alla Lazio contro il Milan: "Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo". 