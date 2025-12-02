Milan-Lazio, il designatore Rocchi: "Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa"
MilanNews.it
In attesa di ascoltare l'intera analisi di Gianluca Rocchi e l'audio integrale tra il VAR e l’arbitro Collu, il profilo su X di DAZN riporta un'anticipazione delle parole del designatore arbitrale sull'episodio del rigore non concesso alla Lazio contro il Milan: "Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo".
Il contatto Pavlovic-Marusic in #MilanLazio al microscopio 🔬— DAZN Italia (@DAZN_IT) December 2, 2025
"Non è rigore, ma non è fallo alla difesa”🕵️♂️
L’analisi di Rocchi e l'audio integrale ad #OpenVAR vi aspettano su #DAZN dalle ore 15 📲 pic.twitter.com/bvtjE61olV
