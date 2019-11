Milan-Lazio, nove curiosità sul match di questa sera

Un avversario forte, in lotta per lo stesso obiettivo dei rossoneri in campionato. Una squadra solida e di qualità, soprattutto in attacco. La Lazio è in arrivo a San Siro: ad attenderla, un Milan più sereno e più carico dopo l'1-0 alla SPAL. Servirà un'altra vittoria per fare un deciso balzo in avanti verso la zona Champions League. In attesa del fischio d'inizio, fissato alle 20.45, scopriamo 9 curiosità legate alla nostra undicesima giornata di Serie A.

PRECEDENTI A SAN SIRO

1- Dal 1989, il Milan è imbattuto da 29 gare casalinghe (18V, 11N) contro la Lazio in campionato. Nella storia della Serie A, solo tre squadre hanno registrato una serie più lunga senza sconfitte contro un singolo avversario: la Roma (30 vs Atalanta e Bari), la Juve (30 vs Bari) e il Bologna (32 vs Genoa).

STATISTICHE GENERALI

2- I rossoneri hanno vinto cinque degli ultimi otto match casalinghi in Serie A. E con la SPAL sono tornati a mantenere la propria porta inviolata dopo sei giornate.

3- Tutte le quattro vittorie del Milan in questo campionato sono arrivate con un gol di scarto, di cui tre con il punteggio di 1-0.

4- I rossoneri sono la squadra che ha subito meno reti nel corso della prima mezz'ora di gioco in questa Serie A: solo una, quella di Pulgar (Fiorentina) a fine settembre.

FOCUS GIOCATORI

5- Franck Kessie ha segnato tre gol alla Lazio, incluse i suoi primi due in Serie A (all'esordio, il 21 agosto 2016): contro nessuna squadra ne ha realizzato più reti nel massimo campionato.

6- Hakan Çalhanoğlu è l'unico rossonero ad aver segnato più di un gol su azione in questo campionato (due).

7- Alessio Romagnoli è l'unico calciatore del Milan sempre in campo in questa Serie A (900 minuti).

8- Lucas Biglia ha giocato 109 incontri, segnando 13 gol, in maglia biancoceleste in Serie A (di cui 48 con sette reti sotto la guida di Stefano Pioli).

FOCUS ALLENATORI

9- Stefano Pioli ha allenato la Lazio in 69 partite di Serie A, tra il 2014 e il 2016, ottenendo 32 successi, 15 pareggi e 22 sconfitte.