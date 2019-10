Milan, le 100 presenze in rossonero di Hakan Calhanoglu

Non aveva giocato a Drobeta-Turnu Severin. Çalha doveva ancora rimettersi in carreggiata dal punto di vista fisico, dopo il periodo di inattività in Germania. Ma al ritorno, ecco i primi passi nel Milan. San Siro tutto pieno per il ritorno con i romeni del Craiova e prima mezz'ora rossonera, in campo dal 65' al posto di Suso. Poi l'esordio dal primo minuto contro i macedoni e sempre dall'inizio in campionato a Crotone.



Da allora, una epoca fa dal punto di vista societario, tutte le volte che è stato bene il nazionale turco ha giocato. Ecco il motivo delle 100 presenze ufficiali raccolte nel giro di poco più di due anni. Una ricorrenza non festeggiata, visto che il Milan a Roma ha perso. Ma dal punto di vista strettamente personale, Hakan è stato ancora uno dei rossoneri più pericolosi. Non è arrivato il gol nella seconda partita consecutiva dopo la rete con il Lecce, ma i tiri importanti in porta non sono mancati.



Hakan Çalhanoğlu nel Milan ha ricoperto più ruoli, nel corso di queste 100 partite: attaccante esterno, mezzala, centrocampista centrale. Gli inizi delle prime due stagioni erano stati più difficili per lui, mentre quest'anno ha già all'attivo due gol e molte conclusioni. Si tratta di un giocatore molto emotivo ma molto coinvolto nelle cose rossonere, è un giocatore applicato, che ci tiene alla maglia e si prende responsabilità.



In qualche caso è finito nel fuoco di fila delle critiche da parte dei media e dei tifosi, ma ha sempre cercato di reagire con compostezza e di rispondere sul campo. In questo avvio di stagione, i suoi due gol li ha segnati nella porta opposta a quella sotto la curva Sud. Ma a lui farebbe piacere essere già sotto la curva dei tifosi ad esultare dopo un gol. Nella speranza che non manchi l'occasione. Anche questo può essere importante nell'attuale momento della squadra.