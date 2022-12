Milan, le eventuali alternative a sinistra a Theo contro la Salernitana: Dest, Ballo-Touré e Pobega

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nei prossimi giorni, Stefano Pioli deciderà se Theo Hernandez e Olivier Giroud, che torneranno domani a Milanello dopo i Mondiali, partiranno o meno dal primo minuto nel primo match ufficiale del 2023 in casa della Salernitana. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per il ruolo terzino sinistro, se il francese dovesse eventualmente partire dalla panchina, le alternative sono Dest, Ballo-Touré e Pobega.