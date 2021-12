Milan, le pagelle di Pioli: gestisce le risorse, vince e si toglie anche uno sfizio

Ottima prestazione del Milan contro la Salernitana e per Stefano Pioli piovono elogi. Nonostante una formazione ultra-sperimentale - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vince e "si toglie lo sfizio del doppio centravanti ombra, Krunic e Diaz". Per il Corriere della Sera l'allenatore rossonero merita 7 in pagella: "Missione compiuta con ottima notizia: Ibra, l'unico centravanti rimasto, ha tirato il fiato". Il Corriere dello Sport sottolinea il fatto che non subisce gol, mentre per Tuttosport quello con la Salernitana si rivela "un buon allenamento in vista del Liverpool".

I VOTI DI PIOLI

MN: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5