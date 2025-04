Milan, Leao e Pulisic i tuoi migliori assist-man: numeri in crescita in Serie A

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca per il Milan, che ha saputo rimontare due gol di svantaggio contro la Fiorentina. Dopo l'autogol sfortunato di Thiaw e il raddoppio di Kean, i Rossoneri hanno reagito con le reti di Abraham e Jović. Nonostante il risultato, il Milan ha dimostrato carattere.

Leao e Pulisic, assist al servizio della squadra

Solo Rafael Leão (16) ha fornito più assist di Christian Pulisic (15) in Serie A dall’inizio della passata stagione. Per Pulisic, prestazione opaca contro la Fiorentina, ma è stato decisivo grazie all'assist per Abraham in occasione del momentano 1-2. Grazie all'assist messo a segno per Tammy Abraham, Christian Pulisic sale così a quota 15 gol e 8 assist in stagione. Nonostante un momento poco brillante, l'americano resta un perno di questa squadra.

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 2-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Hernández; Fofana (35'st Bondo), Reijnders; Musah (24' Jović), Pulisic (35'st Chukwueze), Leão; Abraham (10'st Gimenez) (35'st Félix). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Gabbia, Pavlović, Terracciano; Sottil. All.: Conceição.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić (27'st Folorunsho), Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora (43'st Adli), Cataldi (14'st Ndour), Fagioli, Parisi (27'st Comuzzo); Guðmundsson (14'st Beltrán), Kean. A disp.: Martinelli, Terracciano; Moreno; Richardson; Zaniolo. All.: Palladino.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Gol: 7' aut. Thiaw (F), 10' Kean (F), 23' Abraham (M), 19'st Jović (M).

Ammoniti: 31' Marì (F), 41' Dodô (F), 41' Hernández (M), 49' Walker (M), 13'st Leão (M), 13'st Pulisic (M), 21'st De Gea (F).

Espulso: 47'st Palladino (F) dalla panchina.