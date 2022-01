Milan, Leao e Theo verso il rinnovo: per loro ingaggi triplicati

Dopo i casi Donnarumma e Calhanoglu, e con Kessie che potrebbe seguire la strada dei suoi ex compagni di squadra, il Milan si sta muovendo per tempo sulle “scadenze lunghe”. Come riporta il Corriere della Sera, Leao e Theo Hernandez, due pilastri della squadra di Pioli, stanno per prolungare i loro contratti dal 2024 al 2026, con stipendi triplicati per entrambi (da 1,5 a 4 milioni).