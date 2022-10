Milan, Leao ha partecipato a 10 gol in questa stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo una statistica riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao nel corso di questo avvio di stagione, tra campionato e Champions, ha partecipato attivamente a 10 gol dei rossoneri. In Serie A ha già all'attivo 4 reti e 4 assist in 8 giornate disputate dal portoghese. In Champions ancora non ha gonfiato la rete ma ha fornito due assist, entrambi per Saelemaekers.