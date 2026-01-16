Milan-Lecce, arbitra Zufferli: diresse la gara con il Pisa a San Siro

vedi letture

Non c'è tempo per godersi troppo la vittoria di Como, arrivata in rimonta per 1-3 grazie a Maignan e Rabiot in formato extra-lusso, il Milan deve già proiettarsi sulla prossima partita, come sovente accaduto in questo inizio 2026. I rossoneri saranno in campo domenica sera, alle ore 20.45, a San Siro contro il Lecce, per chiudere il 21° turno del campionato di Serie A Enilive, dopo che tutte le rivali in vetta alla classifica avranno giocato. Oggi l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la giornata che inizia questa sera.

La partita tra Milan e Lecce sarà diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato. Al Var ci saranno Nasca e Mazzoleni. Secondo incrocio stagionale con l'arbitro friulano per i rossoneri: diresse Milan-Pisa 2-2, con il fallo non fischiato a Gabbia in occasione del raddoppio toscano. Di seguito si riporta la designazione completa:

MILAN – LECCE h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI