Milan-Lille, i rossoneri non subivano tre gol in casa in un match europeo dal 2011

Il Lille affonda il Milan a San Siro grazie ad una tripletta del turco Yazici. Risultato pesante, anche contando che i rossoneri hanno subito tre gol in una partita interna in competizioni europee per la prima volta dal novembre 2011 (sconfitta per 2-3 contro il Barcellona). Una prova sfortunata che andrà riscattata già da domenica contro il Verona.