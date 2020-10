Milan-Manchester, a inizio 2021 il primo bilancio su Dalot

L’arrivo di Dalot ha un duplice significato. Come riporta Tuttosport, il primo è quello tecnico, visto che i rossoneri lo hanno preso convinti di essersi messi in casa un laterale che potrebbe fare la differenza sulla corsia destra; inoltre, il portoghese può fungere anche da eventuale sostituto di Theo Hernandez, vista la sua duttilità. Pioli, appena sarà possibile, lo metterà alla prova. Per quanto riguarda il futuro, Milan e Manchester United si aggiorneranno a gennaio-febbraio per tracciare un primo bilancio.