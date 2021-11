Milan, mercoledì torna la Champions. Tuttosport: "Qualificarsi è possibile"

In vista del prossimo impegno del Milan in Champions League, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Qualificarsi è possibile". Il quotidiano torinese spiega che per sperare ancora nel passaggio agli ottavi della competizione, mercoledì il Diavolo deve battere con almeno due gol di scarto l'Atletico Madrid, poi vincere contro il Liverpool nell'ultima giornata del girone e sperare nei risultati favorevoli delle altre partite.