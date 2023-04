Milan, Messias in gruppo. Diaz, nessun problema ma differenziato di gestione

MilanNews.it

Come riportato da Sky Sport 24 con Peppe Di Stefano in diretta da Milanello, nell'allenamento di questa mattina Stefano Pioli avrebbe recuperato Junior Messias in gruppo per tutta la durata della sessione. Differenziato invece per Brahim Diaz, le condizioni dello spagnolo non preoccupano ma si tratta solo di gestione dopo il fastidio accusato agli aduttori nella gara del Maradona contro il Napoli. Lavoro a parte per Kalulu e Ibrahimovic.