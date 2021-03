Milan, Mirante della Roma potrebbe arrivare in estate a parametro zero

Le strategie del Milan in vista della prossima stagione, iniziano a schiarirsi man mano che i giorni passano. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera, sta pensando di ingaggiare a parametro zero l’attuale portiere della Roma, Antonio Mirante. Mirante, classe 1983, ha il contratto in scadenza con il club capitolino il prossimo 30 giugno, e potrebbe arrivare al Milan qualora partisse Antonio Donnarumma per fare il terzo portiere.