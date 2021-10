Milan, Mirante potrà essere inserito nella lista UEFA: ecco perchè

Il Milan ha consegnato la sua lista UEFA a settembre e teoricamente non potrebbe più modificarla, se non a febbraio quando dovrà eventualmente consegnare quella per la fase ad eliminazione diretta. Antonio Mirante non potrà quindi essere inserito in questo momento? In realtà non è così: il sito ufficiale dell'UEFA scrive infatti che "se un club non può inserire almeno due portieri in Lista A a causa di lunghi infortuni o malattie (es. di 30 giorni), un club può sostituirlo temporaneamente in qualsiasi momento durante la stagione". Dunque, l'ex portiere della Roma, che questa mattina sta svolgendo le visite mediche con il Milan, potrà essere inserito nella lista dei rossoneri per la fase a gironi della Champions League.