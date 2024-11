Milan modello virtuoso nella industry del calcio, rossoneri premiati ai Transatlantic Awards 2024

(askanews) – I Transatlantic Awards 2024 che verranno consegnati il 2 dicembre nella serata organiza da AmCham a Milano durante l’ormai tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner” per l’American Chamber of Commerce in Italy, andranno a numerose realtà che hanno rafforzato i rapporti e hanno operato importanti investimenti sull’asse transatlantico. Tra i premiati c'è anche il Milan.

AC MILAN - Transatlantic Award all’Associazione Calcio Milan per l’acquisizione da parte del fondo americano RedBird Capital Partners. Questa acquisizione segna un nuovo capitolo nella storia del Club che oggi rappresenta un modello virtuoso nella Industry del calcio, consolidando il suo legame con il panorama internazionale e rafforzando ulteriormente la sua posizione globale nel mondo del calcio. L’integrazione di competenze e risorse tra Italia e Stati Uniti apre prospettive entusiasmanti per il futuro del Milan e per il calcio a livello globale. (askanews)