Milan-Modena, durante il riscaldamento maglietta con scritto "Forza Ivan" per i rossoneri

Tra pochi minuti ci sarà il fischio d'inizio di Milan-Modena, amichevole odierna che si giocherà sul ribassato di Milanello. Ultimi scampoli di riscaldamento per i rossoneri che indossano una maglietta con un messaggio "Forza Ivan" rivolto all'AD Gazidis, che nei scorsi giorni ha comunicato che gli è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Il CEO rossonero attualmente è a New York e ha rincuorato tutti dicendo di stare bene.

A message from the team to our CEO: forza Ivan!



Il messaggio della squadra al nostro AD: forza Ivan! #MilanModena #SempreMilan pic.twitter.com/ndK6HgEX5m