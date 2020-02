Milan, Musacchio e Romagnoli diffidati e a rischio squalifica

Scelte obbligate per Pioli a causa delle tante assenze che hanno di fatto decimato la rosa milanista. In difesa, ad esempio, giocherà Musacchio, il quale prenderà il posto di Kjaer (fermato dall’influenza). L’argentino non è al top, ma stringerà i denti e agirà al fianco del capitano Alessio Romagnoli. Entrambi i difensori sono diffidati e quindi a rischio squalifica: in caso di ammonizione salterebbero il derby con l’Inter.