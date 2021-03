Milan-Napoli 0-1: decide Politano. Ma quel rigore...

Il Milan perde un altro scontro diretto, ma che rabbia! Perché l'intervento di Bakayoko su Theo Hernandez era da rigore. Come può un arbitro, dopo essere andato al VAR (le immagini sono chiare, nitide, evidenti), non concedere un penalty così netto? Non ci sono parole. È andata così, cioè male. Il gollonzo di Politano, alla fine, ha fatto la differenza: la corsa Champions è apertissima, ora il Milan dovrà alzare ulteriormente l'asticella.