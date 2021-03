Milan-Napoli, gli ex della gara di questa sera

In avvicinamento alla gara tra Milan e Napoli si può guardare anche ai doppi ex delle 2 squadre. Se nella formazione rossonera, attualmente, non militano calciatori transitati a Napoli, il discorso è diverso in casa partenopea. Oltre all'ex allenatore Gattuso, sia ex tecnico che giocatore del Milan con cui è diventato leggenda, si possono elencare Bakayoko e Petagna. Per il primo una sola positiva stagione in rossonero mentre il secondo ha trascorso diversi anni con le giovanili.