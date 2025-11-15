Milan, nel derby Pulisic-Leao dal 1': non giocano inseme dall'inizio dalla prima gara della stagione
Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali ci sarà il derby di Milano (domenica 23 novembre alle 20.45). Nel Milan di Max Allegri si rivedrà sicuramente dal primo minuto Christian Pulisic che farà coppia in attacco con Rafael Leao: i due non giocano insieme dall’inizio addirittura dalla prima gara della stagione, cioè quella contro il Bari in Coppa Italia a metà agosto. Prima l'infortunio del portoghese al polpaccio e poi quello dell'americano, non hanno permesso al tecnico livornese di puntare con continuità su di loro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
