Milan, nelle prime tre partite solo in tre hanno giocato 270'

vedi letture

La stagione del Milan non è iniziata nel migliore dei modi visto che ha raccolto appena due punti in tre partite. Nei tre match contro Torino, Parma e Lazio, solo tre giocatori rossoneri sono rimasti in campo per 270': si tratta di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Alle loro spalle troviamo Christian Pulisic che ha collezionato 249'.

Queste le date delle prossime partite del Milan di campionato:

4ª giornata: Milan-Venezia, sabato 14 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

5ª giornata: Inter-Milan, domenica 22 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata: Milan-Lecce, venerdì 27 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

7ª giornata: Fiorentina-Milan, domenica 6 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

8ª giornata: Milan-Udinese, sabato 19 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

9ª giornata: Bologna-Milan, sabato 26 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

10ª giornata: Milan-Napoli, martedì 29 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

11ª giornata: Monza-Milan, sabato 2 novembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

12ª giornata: Cagliari-Milan, sabato 9 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)

13ª giornata: Milan-Juventus, sabato 23 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)