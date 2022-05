Milan, nessun rossonero squalificato nella prima giornata del prossimo campionato

MilanNews.it

Nel comunicato numero 298 del Giudice Sportivo non è segnato alcun rossonero; contro il Sassuolo, infatti, non c'è stato alcun espulso né è stato ammonito uno dei sei diffidati. Alla prima giornata del prossimo campionato, dunque, Pioli potrà contare su tutti i giocatori attualmente in rosa e le attuali diffide (Tomori, Kalulu, Diaz, Giroud, Leao oltre a Romagnoli) verranno azzerate.