MN - Previsto per le 14.45 l'arrivo di Boniface a Milano

Oggi è il Victor Boniface day. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante nigeriano a Milano è previsto per le ore 14.45 presso l'aeroporto di Milano Linate.

Sbarcato in città, il nuovo acquisto del Milan si dirigerà verso la Clinica La Madonnina dove si sottoporrà al consueto iter di visite mediche, che come anticipato nelle ultime 24 ore saranno più approfondite per via degli importanti precedenti clinici del giocatore.

di Antonio Vitiello